VERSITY : Point d'étape de Versity

Versity SA , cotée sur Euronext Access+ (MLVSY/FR0014003I41) fait un point d'étape sur son activité et ses développements récents.

INEUF.COM : Une restructuration et une expansion stratégique

Suite à l'acquisition d' INEUF.com , la société a finalisé la restructuration du site internet afin d'optimiser son efficacité et ses performances.

Un portefeuille immobilier en forte croissance

INEUF.com dispose désormais d'un portefeuille de plus de 120 000 lots en vente, renforçant ainsi son positionnement sur le marché de l'immobilier neuf.

L'IA au service de la performance commerciale

Dans une logique d'innovation et d'optimisation des ventes, nous avons déployé un agent IA conçu pour accompagner notre réseau de 340 commerciaux et améliorer la conversion des ventes.

Un partenariat stratégique en cours de finalisation

Nous sommes en phase de finalisation d'un partenariat stratégique avec un acteur majeur du marché français. Ce rapprochement nous permettra d'étoffer considérablement notre réseau commercial et d'accroître notre présence sur le marché. Ce partenariat sera dévoilé en mars 2025.

Procédure en cours contre Capital Système Investissements (CSI)

Suite à notre précédente communication, nous informons nos actionnaires que la société a saisi le Procureur de la République des agissements de Capital Système Investissements (CSI). Cette action vise à défendre les intérêts de nos actionnaires et à faire valoir nos droits. Nous restons confiants quant à une issue favorable de cette affaire.

Dépôt des comptes et reprise de cotation

Un nouveau commissaire aux comptes validé par le tribunal.

Dans le cadre de la procédure en cours contre CSI, nous avons été confrontés à un conflit d'intérêts avec notre commissaire aux comptes, ce dernier étant également commissaire pour des sociétés en lien avec CSI. Afin de garantir l'indépendance et l'intégrité du processus, nous avons sollicité sa démission, ce qui a entraîné un retard dans le dépôt des comptes audités.

À la suite de notre réclamation, le tribunal de Nice a validé la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes le 17 janvier 2025 et a accepté notre demande de report du dépôt des comptes.

Perspectives de reprise de cotation

Suite à cette nomination, la publication des comptes audités est prévue au plus tard fin avril et permettra la reprise de la cotation du titre, actuellement placé dans le compartiment Penalty Bench. À ce stade, nous anticipons :

- Une forte réduction de la perte par rapport aux chiffres non audités publiés pour 2023.

- Une forte augmentation du chiffre d'affaires en 2025, portée par notre expansion et nos nouveaux partenariats.

Frédéric Ibanez, Président de Versity :

« Chers actionnaires, chez Versity, nous sommes pleinement engagés dans une dynamique de croissance et d'innovation.

Nos récentes avancées sur INEUF.com, le déploiement de l'intelligence artificielle et notre partenariat stratégique témoignent de notre ambition.

Malgré les défis que nous avons dû relever, nous restons focalisés sur notre objectif principal : offrir une forte valeur ajoutée à nos actionnaires et partenaires.

Nous avons dû faire face à des vents contraires, mais nous avons tenu bon et avancer avec détermination. Votre patience et votre confiance ont été essentielles dans cette période de transition, et nous vous en remercions sincèrement.

Nous abordons 2025 avec confiance et détermination, convaincus que les efforts déployés porteront leurs fruits. Le partenariat que nous avons bâti sera dévoilé en mars 2025, marquant ainsi une étape clé dans notre développement. »

À propos de Versity SA

Versity SA , société cotée sur Euronext Access, est spécialisée dans le développement de solutions digitales innovantes pour le secteur immobilier. Elle vise à fluidifier les interactions entre les différents acteurs du marché, en intégrant les technologies de nouvelle génération au service de l'immobilier.

À propos de INEUF.com

INEUF.com est le plus grand marché dédié à l'immobilier neuf en France, avec un portefeuille de plus de 4 000 projets et 120 000 biens . Avec un réseau de 320 conseillers , l'entreprise est leader du marché dans la vente de biens neufs et d'investissements immobiliers.

