VERSITY : Hassan F. Beidas, conseiller de la famille royale du Koweït, rejoint Versity

À la suite de l'acquisition stratégique d' INEUF.com , le plus grand marché dédié à l'immobilier neuf en France, Versity SA , société cotée sur Euronext Access+ (MLVSY/FR0014003I41) et spécialisée dans les solutions 3D et Web3 pour l'immobilier, annonce la nomination de M. Hassan F. Beidas en tant que conseiller, représentant directement Son Excellence le Cheikh Duaij Jaber Ali Al Sabah , membre de la famille royale du Koweït.

Hassan F. Beidas : une expertise clé pour piloter l'expansion internationale de Versity

Depuis plus de 12 ans, M. Hassan F. Beidas conseille des membres de la famille royale du Koweït, supervisant les investissements financiers à l'échelle mondiale. En tant que directeur général du Bureau Arabe du Commerce et de l'Immobilier , il a acquis une expertise inégalée dans l'immobilier et la finance au Moyen-Orient, optimisant les stratégies d'investissement dans plusieurs classes d'actifs.

Une synergie stratégique avec INEUF.com pour une croissance accélérée

L'acquisition d' INEUF.com , qui répertorie plus de 4 000 projets immobiliers et 120 000 biens à travers la France, renforce la position de Versity dans le secteur de l'immobilier neuf. Avec un réseau de 320 conseillers commerciaux répartis sur 80 départements , la plateforme offre une expertise unique sur le marché français, soutenue par des outils de gestion de la relation client propulsés par l'intelligence artificielle.

La nomination de M. Beidas et la collaboration avec Son Excellence le Cheikh Duaij Jaber Ali Al Sabah ouvrent la voie à des partenariats stratégiques dans la région du Golfe, positionnant Versity comme un acteur clé de l'immobilier digital et des technologies Web3 sur la scène internationale.

Frédéric Ibanez , Président de Versity SA , a déclaré :

« Nous sommes honorés d'accueillir M. Hassan F. Beidas au sein de notre équipe. Son expertise internationale et son réseau d'investisseurs influents nous aideront à renforcer nos ambitions de croissance mondiale. J'adresse mes amitiés et un grand remerciement à Son Excellence le Cheikh Duaij Jaber Ali Al Sabah pour son indéfectible soutien. Cette collaboration représente une opportunité majeure pour Versity . »

À propos de Versity SA

Versity SA , société cotée sur Euronext Access, est spécialisée dans le développement de solutions digitales innovantes pour le secteur immobilier. Elle vise à fluidifier les interactions entre les différents acteurs du marché, en intégrant les technologies de nouvelle génération au service de l'immobilier.

À propos de INEUF.com

INEUF.com est le plus grand marché dédié à l'immobilier neuf en France, avec un portefeuille de plus de 4 000 projets et 120 000 biens . Avec un réseau de 320 conseillers , l'entreprise est leader du marché dans la vente de biens neufs et d'investissements immobiliers.

