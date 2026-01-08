Versement d'un financement pour Afyren
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 13:15
"La période de montée en charge constitue une étape clé de l'industrialisation : elle exige de mobiliser des ressources importantes pour un actif qui n'a pas encore atteint sa pleine capacité", explique le DG de la société de greentech, Ncolas Sordet.
Ces nouveaux financements viennent compléter une subvention de 4 millions d'euros obtenue au profit d'Afyren Neoxy au 1er semestre 2025, dans le cadre de l'appel à projets du plan France Relance de Bpifrance.
Au global, sur l'année 2025, Afyren Neoxy enregistre donc 11 MEUR de financement non-dilutifs. Au 31 décembre 2025, Afyren affiche une position de trésorerie estimée à environ 35 MEUR, par rapport à 33,5 MEUR au 31 décembre 2024.
Valeurs associées
|2,8300 EUR
|Euronext Paris
|+2,54%
