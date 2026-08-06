Versant revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, la croissance du numérique compensant le recul de la télévision payante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations au paragraphe 2)

Versant Media VSNT.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, la hausse des ventes publicitaires, portée par une forte demande pour ses programmes d'actualité et de sport, ainsi que la croissance de sa plateforme numérique ayant compensé la faiblesse des revenus trimestriels liés à la distribution de la télévision payante.

L'action de la société new-yorkaise a progressé de 7,4 % en pré-ouverture.

Le chiffre d’affaires de la division « Platforms » a progressé de 9,3 %, hors activité SportsEngine cédée, ce qui en fait le pôle de Versant affichant la plus forte croissance. La société positionne ce segment, qui comprend Fandango, Rotten Tomatoes et GolfNow, comme son principal moteur de croissance alors que ses activités traditionnelles sont en recul.

Au cours du deuxième trimestre, Versant a lancé un service de streaming financé par la publicité sous la marque Fandango, qui regroupe sous une même enseigne la billetterie de cinéma, le divertissement à domicile et le streaming gratuit. Selon la société, environ 50 millions de consommateurs visitent Fandango ou Rotten Tomatoes chaque mois, ce qui constitue une large audience à monétiser grâce à la publicité et au streaming.

La société aborde le second semestre avec un programme sportif solide, comprenant la NASCAR, le retour de la Premier League ce mois-ci, la programmation continue de la WWE et un nouvel accord de droits de cinq ans pour la Bundesliga. Pourtant, le principal secteur d’activité de Versant reste sous pression. Le chiffre d’affaires de la diffusion linéaire a reculé de 6,3 % au cours du trimestre clos le 30 juin, alors que le nombre d’abonnés continuait de baisser.

En revanche, CNBC a enregistré son meilleur trimestre en termes d’audience depuis plus de cinq ans. La couverture de l’introduction en bourse de SpaceX a permis à la chaîne d’atteindre sa meilleure audience journalière sur cette même période, tandis que l’interview de Jeff Bezos par Andrew Ross Sorkin a généré plus de 100 millions de vues sur l’ensemble des plateformes.

La chaîne d’information MS NOW prépare un service destiné directement aux consommateurs, proposant du contenu en direct et exclusif via des formules financées par la publicité et des formules premium, afin d’attirer un public numérique plus jeune.

Versant table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 6,2 et 6,45 milliards de dollars pour 2026, en hausse par rapport à sa fourchette de prévisions précédente, qui s’échelonnait entre 6,15 et 6,4 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 1,64 milliard de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.