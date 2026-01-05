Versant Media plonge lors de ses débuts après la scission de Comcast

5 janvier - ** Les actions de Versant Media Group

VSNT.O , société de réseaux câblés, chutent d'environ 14 % pour atteindre 40 $ le premier jour de cotation

** Comcast CMCSA.O achève la scission de la division des réseaux câblés dans VSNT; comprend des chaînes telles que CNBC et USA Network

** Les actionnaires actuels de CMCSA ont reçu une action ordinaire de classe A ou de classe B de VSNT pour 25 actions ordinaires de classe A ou de classe B de CMCSA, respectivement

** L'entité issue de la scission, VSNT, est dirigée par Mark Lazarus en tant que directeur général

** Les actifs de Versant génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars, selon la société