Versant Media plonge lors de ses débuts après la scission de Comcast

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier - ** Les actions de Versant Media Group
VSNT.O , société de réseaux câblés, chutent d'environ 14 % pour atteindre 40 $ le premier jour de cotation
** Comcast CMCSA.O achève la scission de la division des réseaux câblés dans VSNT; comprend des chaînes telles que CNBC et USA Network
** Les actionnaires actuels de CMCSA ont reçu une action ordinaire de classe A ou de classe B de VSNT pour 25 actions ordinaires de classe A ou de classe B de CMCSA, respectivement
** L'entité issue de la scission, VSNT, est dirigée par Mark Lazarus en tant que directeur général
** Les actifs de Versant génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars, selon la société
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer