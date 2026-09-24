Versant Media en hausse ; Citi lance sa couverture avec une recommandation « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions d' VSNT.O , société mère de CNBC (Versant Media Group), progressent de 1,2 % à 33,45 dollars en pré-ouverture

** Citi lance la couverture du titre avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 41 dollars

** La société de courtage table sur un « rapport risque/rendement favorable de 2 pour 1 » et estime que la décision de céder les droits de la Premier League anglaise (EPL) pourrait se traduire par un potentiel de hausse de 8 dollars par action

** « Nous pensons que la décision concernant l’EPL pourrait intervenir entre le 2e trimestre 2027 et le 2e trimestre 2028 », indique Citi

** Sur les huit sociétés de courtage, deux attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, cinq « conserver » et une « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 43 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 26,6 % depuis le début de l'année