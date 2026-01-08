Versant Media en baisse ; Paramount Skydance remet en question la valeur du câble de Warner Bros Discovery

8 janvier - ** Les actions de la société de réseaux câblés Versant Media VSNT.O chutent d'environ 3 % à 32,25 $

** VSNT a fait ses débuts lundi après que Comcast CMCSA.O a scindé sa division de réseaux câblés, qui comprend des chaînes telles que CNBC et USA Network

** Paramount Skydance PSKY.O suggère que les propriétés câblées de Warner Bros Discovery WBD.O au centre de l'offre de Netflix NFLX.O sont en fait sans valeur

** PSKY évalue la spin-off de WBD à zéro ou même moins, citant un effet de levier élevé et des performances en retard

** VSNT a chuté de 13 % lors de son entrée sur le marché lundi