Versant, la société dérivée de Comcast, glisse lors de ses débuts sur le Nasdaq, alors que les inquiétudes concernant le câble persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec mise à jour des mouvements d'actions; ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7)

Les actions de Versant Media Group VSNT.O , qui abrite des chaînes telles que USA Network et CNBC, ont chuté de plus de 10 % lors de leurs débuts sur le marché après leur scission de Comcast, soulignant le scepticisme des investisseurs à l'égard des entreprises de télévision traditionnelles à l'ère de la diffusion en continu.

Les actions de Comcast CMCSA.O ont augmenté d'environ 1 % au début de la journée de lundi.

La scission est la réponse de Comcast à l'évolution de la dynamique du marché dans l'industrie des médias, alors que le streaming exerce une pression sur l'audience de la télévision câblée traditionnelle, ce qui incite lessociétés de médias à repenser leur propriété des réseaux traditionnels.

La séparation permettra à Comcast de se concentrer sur ses actifs dans les domaines de la diffusion en continu, du cinéma et de la télévision, tout en se débarrassant de sa division "réseaux câblés" en déclin, qui était autrefois au cœur des activités de l'entreprise. Comcast a d'abord annoncé les plans de la scission à la fin de 2024.

Versant héberge le portefeuille de réseaux de NBCUniversal, qui comprend également MS NOW - anciennement MSNBC -et d'autres marques emblématiquestelles que Oxygen, E!, SYFY et Golf Channel. Il abrite également les actifs numériques de Comcast, notamment Fandango, Rotten Tomatoes et SportsEngine.

Les actions dela société s'échangeaient pour la dernière fois à 41,80 dollars.

"Les réseaux de télévision traditionnels génèrent encore régulièrement des revenus, mais leurs perspectives d'avenir sont sombres. Il est difficile d'enthousiasmer les investisseurs pour des entreprises dont les meilleurs jours sont passés", a déclaré Ross Benes, analyste principal pour la télévision et le streaming chez eMarketer.

Versant est dirigée par Mark Lazarus en tant que directeur général. Les actifs qui composent Versant génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars, selon Comcast.

La société dispose d'un "bilan solide" et d'un "flux de trésorerie substantiel", ce qui lui permet de générer de la valeur pour les actionnaires à long terme, a déclaré Anand Kini, directeur de l'exploitation et des finances de Versant, dans un communiqué publié lundi.