Versant affiche une baisse de son chiffre d'affaires moins importante que prévu et annonce un rachat d'actions d'un montant d'un milliard de dollars

Versant Media VSNT.O a annoncé mardi une baisse moins importante que prévu de ses revenus trimestriels et a dévoilé un rachat d'actions d'un milliard de dollars, dans les premiers résultats du propriétaire de CNBC et de MS Now depuis qu'il a été séparé de Comcast.

Les actions de la société ont augmenté de près de 3 % dans les premiers échanges.

Les résultats indiquent que l'activité de câble linéaire de Versant résiste mieux que prévu, même si l'industrie est confrontée à une baisse constante de l'audience de la télévision traditionnelle dans le cadre du passage à la diffusion en continu à la demande , qui offre plus de choix et de flexibilité que les diffusions programmées.

Les actions de Versant ont plongé d'environ 20 % depuis leurs débuts sur le marché en janvier, après que Comcast a séparé l'entreprise pour réduire son exposition aux actifs qui ont régulièrement perdu des téléspectateurs et des annonceurs au profit d'acteurs numériques tels que Netflix.

La nouvelle société abrite également des marques telles que USA Network, Golf Channel, Oxygen, E!, SYFY, ainsi que des actifs numériques tels que Fandango, Rotten Tomatoes et GolfNow.

"Environ 60 % de notre audience provient des actualités et des sports", a déclaré Mark Lazarus, directeur général de Versant, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Versant prévoit de lancer plusieurs initiatives directes au consommateur, y compris un service d'abonnement à CNBC conçu pour les investisseurs individuels.

Fandango, la plateforme d'achat de billets de cinéma de Versant, devrait lancer plus tard cette année un service de diffusion en continu soutenu par la publicité, qui inclura gratuitement des films et des séries télévisées provenant de la bibliothèque de contenu de Versant et de ses accords de distribution.

Au quatrième trimestre, les revenus de Versant ont chuté de près de 7 % pour atteindre 1,61 milliard de dollars, alors que les analystes estimaient qu'ils s'élevaient à 1,57 milliard de dollars, selon trois analystes interrogés par LSEG.

Les revenus de Versantpour 2025 ont chuté de 5,3% à 6,69 milliards de dollars.

La société s'attend à ce que les revenus se situent entre 6,15 et 6,4 milliards de dollars cette année, contre des estimations de 6,34 milliards de dollars.