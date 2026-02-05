 Aller au contenu principal
Versace, propriété de Prada, nomme Pieter Mulier, d'Alaia, au poste de directeur de la création
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Versace, la marque de mode italienne qui a été rachetée l'année dernière par sa rivale Prada 1913.HK , a annoncé qu'elle avait nommé son nouveau directeur de la création Pieter Mulier, le designer sortant d'Alaia CFR.S , propriété de Richemont.

La maison de couture parisienne Alaia, qui fait partie du groupe suisse de produits de luxe qui possède également le joaillier Cartier, a annoncé le mois dernier que M. Mulier quitterait la maison après son défilé de la semaine de la mode à Paris en mars.

Le créateur belge a rejoint Alaia en 2021, après avoir été directeur de la création mondiale chez Calvin Klein et, auparavant, directeur de la création chez Christian Dior.

Prada, qui a finalisé l'acquisition de Versace en décembre, se concentre sur la relance de la marque après une période de baisse des ventes sous son précédent propriétaire Capri Holdings CPRI.N , dans le contexte d'un ralentissement plus général de la demande de produits de luxe.

Lorenzo Bertelli, fils de Miuccia Prada et Patrizio Bertelli, propriétaires de Prada, et désormais président exécutif de Versace, a déclaré dans un communiqué que M. Mulier était la personne idéale pour "libérer tout le potentiel de Versace et engager un dialogue fructueux avec le solide héritage de la marque".

M. Mulier prendra ses fonctions en juillet.

Sa nomination fait suite au départ du précédent directeur de la création de Versace, Dario Vitale, qui a quitté la marque à la fin de l'année 2025 après seulement quelques mois à ce poste.

Valeurs associées

CAPRI HLDG
20,740 USD NYSE +3,29%
RICHEMONT (CIE FIN.)
154,400 CHF Swiss EBS Stocks +1,18%
