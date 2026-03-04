Vers une tentative de stabilisation en Europe après les lourds dégagements des deux derniers jours
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 08:35
Les actions européennes viennent de subir deux séances de fortes pertes qui ont conduit la plupart des grands indices du Vieux Continent comme le CAC, le DAX et l'Euro STOXX 50, à effacer l'intégralité des gains qu'ils affichaient depuis le début de l'année avec les espoirs de reprise de la croissance.
"Tout le monde s'inquiète d'un conflit susceptible de s'enliser ou de dégénérer et de déclencher une onde de choc mêlant explosion de l'inflation et risque de récession, qui viendrait menacer nos scénarios de base", explique Michael Brown, stratège chez Pepperstone.
Le sentiment de marché reste influencé avant tout par l'impact des tensions sur le marché de l'énergie, qui alimentent l'inflation tout en freinant l'activité économique comme l'ont montré hier la nouvelle envolée des prix du gaz en Europe, qui rappelle l'épisode douloureux lié à l'Ukraine en 2022.
Avec des marchés entièrement concentrés sur les turbulences géopolitiques, la volatilité devrait persister à court terme, voire à moyen terme et continuer de peser sur le moral des investisseurs.
Entre la nouvelle vague de frappes menée par Israël contre l'Iran et l'annonce par Téhéran d'attaques contre des cibles israéliennes et américaines, les dernières nouvelles en provenance du Moyen-Orient ne sont guère encourageantes.
Une annonce de Donald Trump a cependant contribué à dissiper la tension liée à la fermeture du détroit d'Ormuz, synonyme de potentielle pénurie de pétrole et de gaz liquéfié, le président américain ayant annoncé qu'il n'hésiterait pas à demander à la Marine de prendre le relais afin d'escorter et de protéger les navires marchands.
Les soubresauts qui secouent le Proche-Orient ont néanmoins fait reculer le Dow Jones de 0,8%, le S&P 500 de 0,9% et le Nasdaq Composite de plus de 1%.
Après ce repli, les "futures" s'affichent de nouveau en baisse à Wall Street mercredi.
A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perdait pas loin de 3,8%, soit sa correction la plus sévère en un jour depuis l'annonce des surtaxes douanières du "Liberation Day" en avril dernier.
La tendance est encore plus mal orientée en Corée du Sud, où l'indice composite Kospi s'apprête à essuyer, avec une chute de plus de 11%, son plus fort repli journalier depuis le 11 septembre 2001.
Ce net regain d'aversion au risque s'accompagne de dégagements des investisseurs sur les principales classes d'actifs, même les plus défensives.
Sur le marché des taux, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans remonte au-delà de 4,05%, la crainte d'une résurgence des pressions inflationnistes réduisant la probabilité d'une prochaine baisse de taux de la Fed.
Autre valeur refuge, l'or ralentit lui aussi l'allure, victime de prises de bénéfices après sa forte hausse des derniers jours et par le renforcement du dollar américain, les risques géopolitiques étant déjà largement intégrés dans les prix.
Sur le front du pétrole, le Brent s'adjuge plus de 3% à 83,9 dollars et le WTI texan gagne 2,8% à 76,7 dollars.
La séance sera marquée par la publication, dans le courant de la matinée, des versions définitives des indices PMI d'activité dans le secteur européen des services, puis par la parution cet après-midi de l'indice ISM des services aux Etats-Unis.
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens tentent un léger rebond mercredi à l'ouverture, après deux séances passées dans le rouge, en raison de la flambée des hydrocarbures provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait ... Lire la suite
-
Pantalons à deux euros, électroménager ou manteaux: acheter d'occasion n'est plus jugé dévalorisant en Chine. Avec le ralentissement économique, le chômage des jeunes et la crise immobilière, les consommateurs plébiscitent magasins et applis de seconde main. Stimuler ... Lire la suite
-
Souveraineté, protection des données, déconnexion: au Salon international du mobile (MWC) de Barcelone, quelques entreprises tentent de se démarquer avec des téléphones à rebours des géants du secteur, vantant une approche plus protectrice des utilisateurs. A l'instar ... Lire la suite
-
(Actualisé avec détails à partir du §3) Dassault Aviation AM.PA a annoncé mercredi prévoir en 2026 une hausse de son chiffre d’affaires, attendu autour de 8,5 milliards d’euros, ainsi que la livraison de 28 Rafale et 40 Falcon, après avoir enregistré un chiffre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer