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Vers une reprise des discussions entre la Lufthansa et le syndicat des pilotes
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:33

Le syndicat allemand des pilotes, Vereinigung Cockpit (VC), rapporte ce vendredi avoir accepté la proposition du groupe Lufthansa d'entamer des discussions sur son régime de retraite professionnel actuel pour les pilotes de Lufthansa et Lufthansa Cargo.

Le VC souligne toutefois que des discussions de fond ne seront possibles que si les revendications de la Commission de négociation collective du groupe (GTK) concernant les retraites professionnelles sont prises en compte.

Pour rappel, le VC a créé la Commission de négociation collective du groupe (GTK) en 2023 afin de représenter les intérêts de tous les pilotes opérant sur l'ensemble des vols du groupe Lufthansa.

"Suite au succès de notre action syndicale, le Vereinigung Cockpit maintient sa position : seules des propositions négociables permettront de trouver des solutions", a tenu à rappeler le président du VC, le Dr Andreas Pinheiro.

Une réunion est prévue la semaine prochaine entre les parties et le syndicat assure qu'il communiquera ultérieurement sur l'avancement et les résultats des discussions.

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