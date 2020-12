Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vers une nouvelle enquête contre les géants de la "tech" aux USA - Axios Reuters • 14/12/2020 à 20:08









14 décembre (Reuters) - La commission fédérale du Commerce aux Etats-Unis (FTC) s'apprête à annoncer ce lundi l'ouverture d'une nouvelle enquête sur la collecte de données personnelles par les géants du numérique, rapporte le site Axios. Cette enquête concerne notamment Amazon AMZN.O , ByteDance, le propriétaire de TikTok, Twitter TWTR.O , YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O et Facebook FB.O , dont sa messagerie WhatsApp, précise Axios. (version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.22% AMAZON.COM NASDAQ +1.80% FACEBOOK NASDAQ +0.90% ALPHABET-A NASDAQ -0.87% MICROSOFT NASDAQ +0.74% TWITTER NYSE +2.00%