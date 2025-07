Vers une hausse sans enthousiasme à Wall Street après l'accord commercial

(AOF) - Si les marchés américains sont attendus en légère hausse, les futures sur indices sont moins bien orientés que ce matin. Si l'accord trouvé entre les États-Unis et l'Europe réduit l'incertitude économique, il pèsera sur la croissance du Vieux Continent. Cette semaine sera particulièrement chargée en publication d’entreprises (Apple, Microsoft, Meta, Visa…), mais aussi en statistiques économiques d’importance, notamment la décision de la Fed et le rapport sur l’emploi en juillet. À quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,09% et 0,15%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine en hausse, portés par de nouveaux records et par l'espoir d'un accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Un accord à "portée de main", selon un porte-parole de la Commission européenne. Le S&P 500 a établi un record de clôture à chaque séance cette semaine, une série qui ne s'était plus produite depuis novembre 2021. Côté valeurs, Intel a été sanctionné après avoir annoncé des pertes trimestrielles plus importantes que prévu. Le Dow Jones s'est adjugé 0,47% à 44901 points et le Nasdaq 0,24% à 21108 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Meta

Meta Platforms a nommé Shengjia Zhao, l'un des créateurs de ChatGPT d'OpenAI, au poste de directeur scientifique de son nouveau laboratoire dédié à la superintelligence. L'annonce a été faite par le fondateur et directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, dans un message publié sur Threads. Au cours de ces derniers mois, Mark Zuckerberg a multiplié les débauchages de cadres de haut niveau spécialisés dans l'intelligence artificielle. Meta publiera ses résultats du deuxième trimestre, le 30 juillet.

Sarepta Therapeutics

La Food & Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire américaine a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le décès d’un garçon 8 ans le 7 juin dernier. Il avait reçu Elevidys, une thérapie génique de Sarepta Therapeutics pour la dystrophie musculaire de Duchenne. Depuis, le laboratoire a arrêté la distribution de son produit à la demande de la FDA. Il s’agit du deuxième décès par insuffisance hépatique aiguë. Depuis le 17 juillet, le titre Sarepta Therapeutics a chuté de près de 46 %.

Tesla

Samsung Electronics et Tesla ont conclu un accord pluriannuel d’un montant de 16,5 milliards de dollars, prévoyant la fourniture par le premier de puces dédiées à l’intelligence artificielle pour le second. Ces équipements électroniques seront fabriqués dans de nouvelles installations du sud-coréen au Texas, ce dont s’est félicité Elon Musk. Les puces AI6 sont destinées à être utilisées dans les robots humanoïdes de Tesla.