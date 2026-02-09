 Aller au contenu principal
Vers un transfert sur Euronext Growth pour Plastivaloire
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:25

Plastivaloire a indiqué qu'elle allait soumettre lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires une demande d'autorisation afin de procéder au transfert des titres d'Euronext Paris (Compartiment C) vers le marché Euronext Growth.

La société précise qu'elle réunit ce jour les conditions requises pour un tel transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros et des titres négociables par le public, le flottant, d'un montant minimum de 2,5 millions d'euros.

L'objectif pour l'entreprise dédiée à la fabrication de pièces plastiques complexes pour les produits de grande consommation est de réduire les contraintes associées au marché réglementé Euronext Paris et les moyens engagés pour y répondre.

Valeurs associées

PLASTiVALOIRE
2,7700 EUR Euronext Paris +2,97%
