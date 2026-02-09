Vers un transfert sur Euronext Growth pour Plastivaloire
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:25
La société précise qu'elle réunit ce jour les conditions requises pour un tel transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros et des titres négociables par le public, le flottant, d'un montant minimum de 2,5 millions d'euros.
L'objectif pour l'entreprise dédiée à la fabrication de pièces plastiques complexes pour les produits de grande consommation est de réduire les contraintes associées au marché réglementé Euronext Paris et les moyens engagés pour y répondre.
Valeurs associées
|2,7700 EUR
|Euronext Paris
|+2,97%
A lire aussi
-
Violences contre des "gilets jaunes" dans un Burger King: à leur procès, des CRS admettent avoir manqué de "lucidité"
La journée, "surréaliste", avait été interminable. À leur procès à Paris, des CRS jugés pour avoir matraqué des manifestants dans un Burger King pendant l'acte 3 des "gilets jaunes" en décembre 2018 ont admis lundi avoir manqué de "lucidité" mais exprimé l'amer ... Lire la suite
-
Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite
-
LVMH a annoncé lundi deux nouvelles entrées au comité exécutif (comex) du groupe: Antoine Arnault, 48 ans, fils de Bernard Arnault, et Véronique Courtois promue au poste de PDG des Parfums Christian Dior et de la Division Beauté du groupe. Antoine Arnault, qui ... Lire la suite
-
Ultime affrontement à un mois des municipales: la maire de Paris Anne Hidalgo a tenu lundi son dernier Conseil dans un climat agité, marqué par le départ de sa grande rivale Rachida Dati partie en claquant la porte pour dénoncer son "déni" face aux violences sexuelles ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer