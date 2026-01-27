Vers un rapprochement d'OPmobility et de Hyundai Mobis dans l'éclairage
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 08:43
Selon l'équipementier automobile, une combinaison des activités éclairage des deux entreprises permettrait de leur donner une nouvelle dimension, de renforcer leur leadership technologique et commercial tout en générant des économies de coûts.
"L'élargissement de notre base de clients à de nouveaux acteurs mondiaux contribuerait à accélérer notre stratégie de diversification géographique et clients", ajoute Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility.
L'opération représenterait donc une étape majeure dans le développement de son activité d'éclairage, depuis son lancement fin 2022. Les détails concernant les principes de la transaction seront déterminés durant le prochain processus de négociation.
