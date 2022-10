Vers un ralentissement de l’activité économique

L'hebdo des marchés d'Amundi

Indice PMI et ISM à la baisse, politiques des banques centrales, rebond des marchés d'actions… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les chiffres de septembre du PMI (indice des directeurs des achats) mondial annoncent un ralentissement de l'activité économique dans tous les pays et dans tous les secteurs. L'indice manufacturier est passé de 50,3 à 49,8 et l'indice des services, malgré une légère hausse de 49,3 à 50, reste sur une trajectoire baissière depuis plusieurs mois. Le PMI composite mondial a légèrement augmenté en septembre pour atteindre 49,7 grâce au rebond des services mais il reste visiblement sur le fil entre contraction et expansion. En effet, si l'on examine les indicateurs d'activité prospectifs, le ratio commandes/stocks a diminué pour l'industrie manufacturière mondiale, les stocks poursuivant leur augmentation et les nouvelles commandes et nouvelles commandes à l'export ralentissant, ce qui laisse présager une nouvelle décélération dans le secteur, un phénomène qui était prévisible après la forte demande de biens et la reprise synchrone de l'année dernière.

En revanche, les indicateurs de l'activité des services ont globalement progressé. En ce qui concerne l'emploi, l'indicateur global s'est légèrement amélioré pour l'industrie manufacturière et est resté stable pour les services. Les deux indicateurs sont restés en territoire d'expansion, en particulier celui des services. Ceci signale un ralentissement de l'activité globale qui ne se traduit pas encore par une forte baisse de l'emploi. Côté prix, les intrants et la production de l'industrie manufacturière mondiale sont restés globalement inchangés, et nettement supérieurs à 50 (à respectivement 61,2 et 56,6) tandis que les prix des intrants et à la production des services mondiaux ont baissé, tout en restant très élevés (à respectivement 65,5 et 56,9). Les choses vont dans le bon sens mais les prix restent trop élevés, ce qui indique que les pressions inflationnistes demeurent prononcées au niveau mondial dans tous les secteurs.



