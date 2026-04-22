Verralia-CA en baisse organique de 1,2% au T1, objectifs confirmés

Verallia VRLA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 1,2% au premier trimestre, à 798 millions d'euros, le groupe verrier français confirmant également ses objectifs annuels.

L'Ebitda ajusté ressort en hausse de 8% sur un an pour les trois premiers mois de l'année, à 159 millions d'euros, avec une marge de 19,9%, selon un communiqué.

"Notre politique de couverture énergétique nous offre une forte visibilité sur notre base de coûts, avec plus de 80% de nos besoins en énergie couverts pour l’année", a déclaré le directeur général, Patrice Lucas, cité dans le communiqué.

A fin mars 2026, le ratio d'endettement de Verallia s’élève à 2,7x l’Ebitda, contre 2,3x à fin mars 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)