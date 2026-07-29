Verra Mobility rebondit après avoir conclu un nouvel accord avec Avis

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29 juillet - ** Mercredi, l'action de Verra Mobility VRRM.O a vu son cours grimper de 25 % pour atteindre 5,23 dollars après avoir annoncé avoir conclu un accord-cadre avec Avis Budget Group CAR.O portant sur un nouveau contrat de sept ans relatif aux services de péage et de gestion des infractions

** L'action VRRM est en passe d'enregistrer une hausse quotidienne record en pourcentage ** En vertu de cet accord , Avis pourra mener certaines activités en interne de manière sélective, a indiqué VRRM mardi soir

** Les conditions financières n’ont pas été divulguées, mais VRRM a indiqué que ce nouvel accord devrait être nettement moins favorable que son précédent accord avec la société de location de voitures

** « Renouer avec ABG est une avancée positive pour Verra Mobility, qui reflète la force de notre plateforme technologique différenciée et notre expertise dans la gestion complexe des péages et des infractions pour les grandes flottes de véhicules », a déclaré le directeur général Jon Keyser ** Le 27 mai, l’action de VRRM a chuté de 71 % et a atteint un plus bas historique après avoir reçu un avis de résiliation de contrat de la part d’Avis ** Le 1er juin, VRRM, dont le siège se trouve à Mesa, en Arizona, a nommé Keyser au poste de directeur général par intérim, en remplacement de David Roberts après 12 ans à la tête de l’entreprise, période durant laquelle il a notamment mené l’introduction en bourse en octobre 2018 à la suite d’une fusion avec une SPAC

** Les 8 analystes qui couvrent le titre lui attribuent tous la recommandation « conserver »; le cours cible médian est de 7,50 $, selon les données de LSEG