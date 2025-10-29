Verizon voit son BPA trimestriel croitre légèrement
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 13:15
A 33,8 MdsUSD, les revenus de l'opérateur télécoms ont augmenté de 1,5%, avec une progression des revenus de services mobiles de 2,1% à 21 MdsUSD, et des ventes d'équipements mobiles en croissance de 5,2% à 5,6 MdsUSD.
'Nous allons prendre des mesures audacieuses et responsables sur le plan budgétaire pour redéfinir la trajectoire de Verizon à ce point d'inflexion critique. Nous passerons rapidement à une culture axée sur le client', affirme son CEO Dan Schulman.
Verizon confirme ses objectifs pour 2025, à savoir des hausses de 1 à 3% de son BPA ajusté, de 2,5 à 3,5% de son EBITDA ajusté, et de 2 à 2,8% pour ses revenus totaux des services mobiles, ainsi qu'un free cash-flow annuel de 19,5 à 20,5 MdsUSD.
En outre, il affirme rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs d'investissement pour 2025 et s'attend à ce que les dépenses d'investissement se situent dans ou en dessous sa fourchette précédente de 17,5 à 18,5 MdsUSD.
Valeurs associées
|39,320 USD
|NYSE
|+0,25%
A lire aussi
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi une perte nette de 5,34 milliards de dollars au troisième trimestre, plus lourde qu'attendu par les marchés du fait d'une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur son programme de bicouloir ... Lire la suite
-
Boeing a annoncé mercredi une charge de près de 5 milliards de dollars (4,29 milliards d'euros) liée aux retards de son programme d'avions 777X. Malgré les progrès réalisés sur le 737 MAX, le constructeur d'avions continue de rencontrer des difficultés dans son ... Lire la suite
-
L'Espagne rend un hommage solennel mercredi dans des "funérailles d'État" aux plus de 230 personnes disparues il y a un an, jour pour jour, dans des inondations qui restent la pire catastrophe naturelle du pays depuis des décennies. Douze mois après, de nombreuses ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente mercredi à mi-séance, après une nouvelle pluie de résultats d'entreprises et en attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer