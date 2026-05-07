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Verizon va supprimer quelques centaines d'emplois à l'échelle nationale
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 20:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de téléphonie mobile américain Verizon VZ.N a annoncé jeudi la suppression de quelques centaines d'emplois à l'échelle nationale, dans le cadre de la poursuite de la restructuration de ses activités.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que, dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, "nous continuons à recruter pour développer les secteurs d'activité en croissance, tout en procédant à des réductions d'effectifs ciblées dans les secteurs où cela est nécessaire".

En novembre, Verizon avait annoncé la suppression de plus de 13.000 emplois dans le cadre de sa plus importante vague de licenciements jamais réalisée.

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