Verizon: léger repli du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Verizon publie au titre de son troisième trimestre 2024 un BPA ajusté d'éléments exceptionnels en baisse de 2,5% à 1,19 dollar, malgré un EBITDA ajusté en hausse symétrique à 12,5 milliards pour des revenus opérationnels stables à 33,3 milliards.



L'opérateur télécoms explique qu'une baisse de ses revenus d'équipements sans fils a été compensée par une augmentation des autres revenus, ceux des services mobiles ayant ainsi progressé de 2,7%, grâce notamment à des actions passées sur les prix.



Verizon confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, à savoir un BPA ajusté de 4,50 à 4,70 dollars, une croissance de son EBITDA ajusté de 1 à 3% et une progression de ses revenus des services mobiles de 2 à 3,5%.





Valeurs associées VERIZON COMM 43,72 USD NYSE 0,00%