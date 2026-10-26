Verizon en retrait malgré le soutien de Goldman Sachs et Citi

Le géant américain des télécommunications cède 3,37 % à Wall Street et s'achemine vers une deuxième séance consécutive de baisse. Malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes sur plusieurs indicateurs et un relèvement de ses prévisions annuelles, l'opérateur new-yorkais pâtit des inquiétudes entourant l'intensification de la concurrence, notamment avec l'émergence potentielle de SpaceX sur le marché de la téléphonie mobile.

Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat sur Verizon, assortie d'un objectif de cours de 51 dollars. La banque américaine conserve ainsi une opinion favorable sur l'opérateur, malgré les ambitions de SpaceX dans les télécommunications. Le groupe d'Elon Musk serait en discussions pour sécuriser quelque 80 000 sites cellulaires aux Etats-Unis, dans le cadre du déploiement d'un réseau mobile terrestre susceptible de modifier à terme l'équilibre concurrentiel du secteur.

De son côté, Citi réitère également son conseil à l'achat, tout en adoptant un discours plus mesuré sur les perspectives boursières à court terme. Le bureau d'études salue la solidité des résultats du troisième trimestre 2026, caractérisés par une rentabilité et une génération de trésorerie supérieures aux attentes, mais estime que la récente progression du titre pourrait limiter son potentiel d'appréciation immédiat.

Verizon a notamment enregistré 406 000 nouveaux abonnés mobiles postpayés nets au troisième trimestre, soit près du double des 209 000 anticipés par le consensus. Schulman.

L'Ebitda ajusté a progressé de 8 % sur un an, à 13,8 milliards de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible a atteint 7,8 milliards de dollars, contre 6,2 milliards attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel ressort toutefois légèrement en deçà des prévisions, à 34,3 milliards de dollars, contre 34,74 milliards anticipés selon les données de LSEG. Cette contre-performance s'explique notamment par le ralentissement des renouvellements de smartphones, les clients conservant leurs appareils plus longtemps dans un contexte de réduction des subventions commerciales.

Des perspectives annuelles relevées

Fort de ses performances opérationnelles, Verizon a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. L'opérateur table désormais sur 1,1 à 1,2 million de nouveaux abonnés mobiles postpayés nets, contre une précédente prévision comprise entre 750 000 et un million. Le groupe a également rehaussé sa prévision de bénéfice ajusté par action, désormais attendue entre 5,04 et 5,06 dollars, contre 4,99 à 5,04 dollars auparavant.

Malgré ces indicateurs encourageants, Citi relève plusieurs points de vigilance. Le revenu moyen par compte postpayé, inférieur aux attentes, laisse notamment penser que les gains de parts de marché pourraient s'accompagner de concessions tarifaires, susceptibles de peser sur la rentabilité à terme.

Au-delà de ses activités mobiles, Verizon poursuit sa diversification dans les infrastructures numériques. L'opérateur a annoncé un accord de plus de 2 milliards de dollars avec Amazon Web Services (AWS), portant sur la fourniture de connexions en fibre optique à haut débit destinées aux centres de données du géant du cloud.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à tirer parti de l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle et de la demande croissante en capacités de transmission de données. En juillet, Verizon avait déjà conclu un accord de plus d'un milliard de dollars avec Google pour interconnecter des centres de données au moyen de fibre noire.