Verizon dépasse les estimations en matière d'ajouts d'abonnés et de bénéfices grâce à de solides renouvellements de téléphones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 4 à 6) par Harshita Mary Varghese

Verizon VZ.N a battu mercredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice trimestriel et le nombre d'abonnés à ses services sans fil, les promotions autour du lancement récent de l'iPhone ayant aidé le fournisseur américain de services sans fil à attirer davantage de clients.

La société a ajouté 44 000 abonnés mensuels à ses services sans fil au cours du troisième trimestre, alors qu'on s'attendait à 19 000 ajouts, selon les données de FactSet.

Ces résultats pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignent que Verizon ne perde du terrain face à ses rivaux T-Mobile TMUS.O , AT&T T.N et aux fournisseurs de services câblés à bas prix.

Le nouveau directeur général Dan Schulman a déclaré que Verizon "ne sera plus le terrain de chasse des concurrents qui cherchent à gagner des parts de marché."

Dan Schulman a déclaré que Verizon adopterait une approche centrée sur le client pour assurer sa croissance, avec une structure de coûts efficace.

"Ces dernières années, notre croissance financière s'est appuyée trop fortement sur les augmentations de prix. Chaque année, il devient plus difficile de croître, car nous dépassons les augmentations de prix et connaissons un taux de désabonnement plus élevé."

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 2 % dans les premiers échanges.

Verizon maintient les prix les plus élevés par rapport à ses concurrents, une stratégie qui, selon les analystes, est difficile à maintenir dans un contexte d'intensification de la concurrence.

Les opérateurs ont mis en place des offres compétitives, des remises sur les reprises et des avantages liés au changement de fournisseur pour attirer les clients, car ils cherchent à protéger leur base de clientèle dans un environnement de changement actif après les lancements de l'iPhone en septembre.

Le plan personnalisable myPlan de Verizon, qui offre une garantie de prix de trois ans, est resté populaire auprès des clients.

Plus de 18 % des utilisateurs de services sans fil postpayés de l'entreprise ont également opté pour ses offres à large bande.

Verizon a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'investissement se situent dans la fourchette de 17,5 à 18,5 milliards de dollars indiquée précédemment, voire en deçà.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 33,8 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 34,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Verizon a gagné 1,21 $ par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,19 $.