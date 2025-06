Verizon décroche un contrat au Royaume-Uni

(AOF) - Verizon annonce avoir remporté un contrat pour construire plusieurs réseaux privés 5G à Thames Freeport, l'un des centres d'expédition et de logistique les plus actifs de Grande-Bretagne. Cet accord, en partenariat avec le finlandais Nokia, verra le géant américain des télécommunications. déployer des réseaux 5G privés sur plusieurs sites industriels le long de l'estuaire de la Tamise, y compris les principaux ports et la plus grande usine de fabrication londonienne de Ford.

