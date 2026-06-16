Verizon cible les clients de la téléphonie mobile avec de nouvelles offres simplifiées et supprime certains frais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Verizon VZ.N cherche à attirer des clients en proposant des forfaits plus simples, en supprimant les frais d'activation et de mise à niveau, et en dévoilant un nouveau programme de fidélité offrant des réductions et des avantages.

L'entreprise américaine est en concurrence acharnée avec AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O sur le marché américain des télécommunications, un marché saturé où les opérateurs ont prolongé les subventions sur les appareils, ajouté des réductions sur les forfaits et augmenté leurs dépenses en infrastructures réseau.

Verizon a déclaré que son nouveau programme offrira aux clients une remise de 3 % sur leurs factures à partir de juillet, qui pourra être utilisée pour l'achat de nouveaux téléphones ou auprès de marques grand public telles que Sephora, Hilton, Marriott et Starbucks.

Alfonso Villanueva, directeur général par intérim de Verizon Consumer Group et directeur de la transformation chez Verizon, a déclaré à Reuters que cette initiative visait à simplifier et à assouplir l'expérience client.

"Comment créer une proposition de valeur qui ait du sens pour chaque segment de clientèle?", a déclaré Villanueva lors d’une interview, ajoutant: "Nous sommes convaincus que notre taux de fidélisation sera encore plus élevé".

Verizon a indiqué que les clients postpayés de tous les forfaits de téléphonie et d’appareils connectés peuvent adhérer à son programme de fidélité et éviter les frais d’activation et de mise à niveau. L’opérateur propose également des avantages tels qu’un café Starbucks gratuit, une friandise Dunkin’ Donuts ou des produits dérivés de la Coupe du monde de football 2026.

Son nouveau forfait "Simplicity" supprimera les niveaux de réseau et un autre combinera les services "Mobility" et "Home" sur une seule facture, taxes et frais compris.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Dan Schulman, Verizon a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en avril. L'entreprise n'a pas souhaité préciser le coût des changements annoncés mardi, mais ceux-ci devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires. Ce programme ne modifierait pas ses prévisions financières pour 2026, a déclaré Verizon.

À l'instar d'AT&T T.N , Verizon s'est orienté vers des offres groupées à prix réduit combinant des forfaits haut débit et mobiles, une stratégie visant à renforcer la fidélisation de la clientèle.

T-Mobile a connu le succès grâce à ses programmes de fidélité offrant des avantages et un marketing agressif, ainsi qu'à ses forfaits regroupant Netflix, Apple TV et Hulu avec des garanties de prix sur cinq ans.

Le mois dernier, Verizon a supprimé plusieurs centaines d'emplois après avoir annoncé en novembre la suppression de plus de 13.000 postes.