Verizon chute après avoir demandé à lever une obligation de 10 milliards de dollars pour financer l'opération Frontier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de Verizon Communications Inc

VZ sont en baisse de 0,7 % à 39,74 $ à la suite des rapports qu'elle va lever environ 10 milliards de dollars sur le marché des obligations de sociétés pour financer son accord de 20 milliards de dollars pour Frontier FYBR.O .

** VZ est sur le point de mettre fin à trois séances consécutives de gains

** La société a déposé une demande de vente d'obligations en cinq parties plus tôt dans la journée, sans en divulguer la taille. Les premières discussions sur le prix de la partie la plus longue de l'opération, une obligation à 40 ans, se situent à environ 1,6 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor, selon un rapport de Bloomberg News

** VZ a accepté d'acheter Frontier l'année dernière pour environ 9,6 milliards de dollars et d'absorber 10 milliards de dollars de dettes de Frontier

** VZ avait environ 126,6 milliards de dollars de dette à long terme en septembre

** Parmi les 25 analystes couvrant VZ, la note moyenne est "hold" et le PT médian est de 47 $, selon les données de LSEG

** VZ est en baisse de 0,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 21,9 % pour l'indice composite NASDAQ