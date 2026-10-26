Verizon bat les attentes et relève ses objectifs

À l'occasion de la publication de ses résultats du 3e trimestre 2026, dont ressort notamment un BPA ajusté meilleur que prévu, Verizon fait part d'un relèvement de ses prévisions pour les principaux indicateurs de l'année 2026, et ce pour le 3e trimestre consécutif.

Ainsi, l'opérateur de télécommunications table désormais sur un BPA ajusté de 5,04 à 5,06 USD pour l'ensemble de l'exercice en cours, impliquant une croissance de 7 à 7,5% en comparaison annuelle, et non plus de 6 à 7% comme estimé précédemment.

De même, Verizon table maintenant sur une croissance de son free cash-flow de près de 12%, et non plus de 9 à 10%, ainsi que sur des gains nets de 1,1 à 1,2 million d'abonnés à la téléphonie mobile postpayée, contre une prévision précédente située dans la moitié supérieure d'une fourchette allant de 750 000 à 1 million.

Au 3e trimestre, Verizon a vu son BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) croître de 8,3% à 1,31 USD, contre un consensus qui était de 1,27 USD, pour un EBITDA ajusté en augmentation de 8% à 13,8 MdsUSD, soit une marge record de 40,2%, ainsi qu'un free cash-flow en progression de 12,1% à 7,8 MdsUSD.

En matière d'activité, les revenus opérationnels ont augmenté de 1,5% à 34,3 MdsUSD, une croissance de 2,9% des revenus des services mobiles et haut débit ayant toutefois été contrebalancée par un recul de 9% des revenus des équipements.

Verizon revendique aussi un gain net de 406 000 abonnés à la téléphonie mobile postpayée au 3e trimestre, un chiffre multiplié par plus de neuf ( 820%) par rapport à la même période de l'année dernière, marquant sa meilleure performance pour un 3e trimestre depuis cinq ans.