Verizon bat légèrement le consensus de BPA au 4e trimestre
A 36,4 MdsUSD, les revenus de l'opérateur télécoms ont augmenté de 2%, avec une progression des revenus de services mobiles de 1,1% à 21 MdsUSD, et des ventes d'équipements mobiles en croissance de 9,1% à 8,2 MdsUSD.
"Au 4e trimestre 2025, Verizon a rapporté des ajouts nets en téléphonie postpayée de 616 000, contre 504 000 au 4e trimestre 2024, marquant le meilleur trimestre en ajouts de réseaux de téléphonie postpayée depuis 2019", met en avant le groupe.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Verizon affiche un BPA ajusté de 4,71 USD, un EBITDA ajusté de 50 MdsUSD et un chiffre d'affaires total de 138,2 MdsUSD, sa direction affirmant ainsi "quitter 2025 avec un fort élan".
Pour 2026, il table sur un BPA ajusté de 4,90 à 4,95 USD, soit une croissance annuelle de 4 à 5%, ainsi que sur une croissance totale des revenus des services de mobilité et de haut débit de 2 à 3%, équivalant à environ 93 MdsUSD.
