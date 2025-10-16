Veritone recule après la vente directe d'actions pour 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre -

** Les actions de Veritone VERI.O , société de logiciels d'intelligence artificielle, ont baissé de 20,8 % à 6,65 $ jeudi après une levée de fonds de 75 millions de dollars

** Veritone, basée à Irvine, Californie, déclare () avoir accepté de vendre ~12,9 millions d'actions à 5,83 $ dans le cadre d'une offre directe enregistrée

** Les actions de VERI ont bondi de 54 % le mercredi pour clôturer à 8,39 $ après que la société **a annoncé**, mardi, des contrats () avec des "hyperscalers de premier plan" et **a annoncé** des prévisions inférieures aux attentes

et **a prévu** une perte non GAAP inférieure aux prévisions pour le 3ème trimestre de 5,5 à 6,0 millions de dollars par rapport aux prévisions précédentes de 6,0 à 6,5 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris les dépenses d'investissement et le remboursement de la dette ** Elle a environ 70,1 millions d'actions en circulation après une levée de fonds de près de 29 millions de dollars, y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation, il y a environ un mois, dans le cadre d'une offre publique au prix de 2,63 dollars, selon le prospectus

** Needham a agi en tant qu'agent de placement unique pour la dernière offre directe

** Avec une baisse sur la séance, les actions ont à peu près triplé au cours des trois derniers mois

** 3 des 4 analystes qui couvrent le titre l'évaluent comme "strong buy" ou "buy", 1 l'évalue comme "hold"; le PT médian est de $6, selon les données de LSEG