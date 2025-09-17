Verisure envisage une IPO en Suède, prévoit de lever €3,1 mds

par Terje Solsvik et Charlie Conchie

La société de services de sécurité Verisure, basée en Suisse, a annoncé mercredi son intention de s'introduire à la Bourse de Stockholm avec l'objectif de lever 3,1 milliards d'euros.

La levée de fonds permettra notamment de refinancer une partie de sa dette et de financer l'acquisition d'ADT Mexico, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

L'introduction en Bourse (IPO) de Verisure, qui pourrait être l'une des plus importantes d'Europe depuis des années, s'inscrit dans le cadre d'une reprise plus générale du marché européen des IPO après un premier semestre morose.

Verisure a déclaré que deux propriétaires existants, Alba Investments et Securholds Spain, participeraient à l'introduction en Bourse. La société a dit s'attendre lever 235 millions d'euros auprès d'eux.

Verisure a refusé de s'exprimer sur l'évaluation potentielle de l'entreprise.

L'entreprise de services de sécurité a déclaré qu'elle disposait d'une marge de croissance importante après avoir plus que triplé le nombre de ses clients entre 2014 et 2024.

"Bien que nous soyons bien établis en tant que leader du marché, nous ne faisons que commencer et nous avons une longue route devant nous", a déclaré Austin Lally, directeur général de Verisure, dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de Verisure a bondi de 24% l'année dernière pour atteindre 819 millions d'euros. Son chiffre d'affaires a augmenté de 10% pour atteindre 3,4 milliards d'euros.

Verisure a déclaré que la Bourse Nasdaq Stockholm avait conclu que la société remplissait les conditions requises pour une cotation. Les conditions complètes seraient incluses dans un prospectus d'introduction en Bourse qui sera publié ultérieurement, a ajouté la société.

Verisure a été créée en 1988 en tant que division du groupe de sécurité suédois Securitas SECUb.ST , sous le nom de Securitas Direct, qui est entrée en Bourse en 2006. Le principal propriétaire du fabricant de systèmes d'alarme est aujourd'hui Hellman & Friedman, société américaine de capital-investissement.

Securitas Direct a été rachetée en 2008 par la société suédoise de capital-investissement EQT, qui l'a ensuite retirée de la cote. EQT a trois ans plus tard vendu Securitas Direct à Bain Capital et Hellman & Friedman.

En 2014, l'entreprise a été divisée en deux sociétés, dont Verisure, qui se concentre sur les alarmes domestiques. Hellman & Friedman a racheté la participation de Bain Capital dans Verisure en 2015.

(Rédigé par Terje Solsvik et Charlie Conchie ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)