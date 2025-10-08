 Aller au contenu principal
Verisure bondit après son IPO à Stockholm
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 10:26

Verisure VSURE.ST grimpe à la Bourse de Stockholm mercredi pour son premier jour de cotation, qui marque la plus importante introduction en Bourse (IPO) pour une entreprise européenne depuis 2016, selon les données de LSEG.

À 08h20 GMT, le titre Verisure prend 16,1% à 15,38 euros.

Le prix d'offre du titre du groupe de services de sécurité avait été annoncé à 13,25 euros plus tôt mercredi, valorisant le groupe à 13,7 milliards d'euros.

L'introduction en bourse du fournisseur de systèmes d'alarme basé en Suisse s'inscrit dans le cadre d'une reprise plus générale du marché européen des IPO après un premier semestre morose.

Verisure, qui avait précédemment fixé une fourchette de prix de l'action entre 12,25 et 13,50 euros, a déclaré dans un communiqué que l'offre avait été sursouscrite à plusieurs reprises.

"L'offre a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels suédois et internationaux, ainsi que du grand public suédois", a déclaré le groupe.

Verisure, auparavant filiale de la société suédoise Securitas SECUb.ST , a été cotée pour la première fois en 2006 sous le nom de Securitas Direct. Son propriétaire majoritaire actuel est la société américaine de capital-investissement Hellman & Friedman.

Le groupe a dévoilé en septembre son intention de s'introduire sur le Nasdaq suédois et de lever 3,1 milliards d'euros.

Il a déclaré mercredi que si une option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit de l'introduction en Bourse s'élèvera à environ 3,6 milliards d'euros.

(Rédigé par Anna Ringstrom, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

NASDAQ
88,4400 USD NASDAQ +0,31%
SECURITAS B ORD
142,925 SEK LSE Intl +0,33%
