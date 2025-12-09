Verimatrix flambe grâce à la cession de ses actifs XTD

(AOF) - Verimatrix bondit de 18,15%, à 0,192 euro, au lendemain de l'annonce de la signature d'un accord avec la société belge Guardsquare, spécialiste de la sécurité des applications mobiles, pour la vente de ses actifs Extended Threat Defense (XTD). L'offre initiale est de 8,5 millions de dollars et le prix final sera ajusté à la clôture. Les actifs XTD (protection du code et des applications mobiles) comprennent un portefeuille de brevets et une équipe d'experts en cybersécurité spécialisés dans la protection des applications mobiles, web et de bureau.

Verimatrix XTD s'est constitué ces dernières années un portefeuille de clients principalement dans les secteurs des médias et de la banque à travers le monde.

"Cet accord entrera en vigueur dans quelques semaines, une fois que les vérifications réglementaires habituelles auront été effectuées", a précisé le fournisseur de solutions de sécurité utilisateur pour un monde connecté.

Cash-in net de 4 et 5 millions d'euros

Suite à un contact société, Oddo BHF estime que le cash-in net pour Verimatrix lors du closing pourrait être de l'ordre de 5-6 millions de dollars (entre 4 et 5 millions d'euros) après les ajustements divers. Si ce deal a l'avantage de cristalliser de la valeur, le cash-in net devant représenter plus du tiers de la capitalisation actuelle de Verimatrix, il faudra encore du temps pour restaurer la confiance vis-à-vis du marché, prévient l'analyste. Il reste donc neutre.

En revanche, Portzamparc a relevé sa recommandation de Conserver à Renforcer et son objectif de cours de 0,18 euro à 0,24 euro. "Nous estimons que cette opération devrait pleinement profiter à Verimatrix qui empoche ainsi entre 35-42% de sa capitalisation en cash net contre 10% de chiffre d'affaires," explique-t-il.

Commentant la transaction, Laurent Dechaux, directeur général de Verimatrix a déclaré : "Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à recentrer les activités du groupe sur son cœur de métier tout en relançant la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Il s'agit de la première étape d'une stratégie que nous continuerons à déployer au cours des prochains mois, dans le but de nous concentrer sur les segments de marché les plus prometteurs pour la protection vidéo". Elle sera présentée au marché lors de la publication de nos résultats annuels en mars 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS