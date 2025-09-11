Verimatrix et Velocix s'allient pour lutter contre le piratage

(AOF) - Verimatrix a annoncé une collaboration stratégique avec Velocix, le principal fournisseur de logiciels CDN destinés aux opérateurs, afin d’aider les fournisseurs de streaming à lutter contre le piratage. L’objectif de cette collaboration est également d’accroître les abonnements vidéo payants et à réduire les coûts liés au CDN. Le piratage de CDN consiste pour des utilisateurs non autorisés à profiter directement du contenu du réseau sans payer.

D'un côté, la solution Verimatrix Streamkeeper Counterspy assure la protection côté client, garantissant que seuls les utilisateurs légitimes peuvent accéder au contenu.

De l'autre, la plateforme CDN et d'analyse vidéo de Velocix permet aux opérateurs de télécommunications de bénéficier de fonctionnalités puissantes côté serveur.

