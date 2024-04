Vergnet Wallis et Futuna remporte un contrat de 1,5 million d'euros

(AOF) - Vergnet Wallis et Futuna, filiale du groupe Vergnet, a remporté un appel d'offres d'une valeur de 1,5 million d'euros pour la rénovation de l'éclairage public des îles Wallis et Futuna. Le projet, qui a démarré cette semaine, est administré en coopération avec l'administration de Wallis et Futuna. D'une durée de deux ans, il se concentrera sur la modernisation de l'éclairage public à Wallis et Futuna, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque île pour garantir une solution sur mesure.

