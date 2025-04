VERGNET : Vergnet signe un contrat stratégique avec la société Mazal International B.V. pour la fourniture de 8 éoliennes en Ukraine

Communiqué de presse

Vergnet signe un contrat strat é gique avec la soci é t é Mazal International B.V. pour la fourniture de 8 é oliennes en Ukraine

Ormes, le 22 avril 2025 – 18h30

Le groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), est fier d'annoncer la signature d'un contrat majeur avec la société Mazal International B.V. portant sur la fourniture de 8 éoliennes destinées à un projet privé en Ukraine.

Ce partenariat stratégique vient renforcer l'engagement de Vergnet en faveur du développement des énergies vertes dans une région à fort potentiel énergétique et environnemental.

Mazal International B.V., société néerlandaise reconnue pour son expertise dans la gestion de projets industriels complexes, dans le secteur minier et celui des énergies, pilotera localement la mise en œuvre de ce projet ambitieux.

Les éoliennes GEV MP-C 275kW fournies par Vergnet, réputées pour leur fiabilité et leur robustesse en conditions climatiques difficiles, contribueront significativement à la production d'électricité propre et durable, répondant ainsi aux besoins énergétiques des industries locales et des populations civiles de la région.

Cette collaboration témoigne de la capacité du groupe Vergnet à accompagner des acteurs privés à l'international, tout en affirmant sa présence sur le marché européen des énergies renouvelables.

La livraison et l'installation des équipements sont prévues au second semestre 2025.

Pour Jérôme Gacoin, PDG du groupe Vergnet : "Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Mazal International B.V., qui plus est dans cette région dans laquelle les besoins en énergie sont considérables. Je remercie Mazal International B.V. pour la confiance accordée, avec le souhait que ce partenariat perdure. "

Pour Yakov Super, Directeur exécutif de Mazal International B.V. : "Ce partenariat stratégique vise à fournir l'énergie supplémentaire nécessaire aux industries locales, aux carrières et aux populations civiles de la région. Nous avons choisi les produits Vergnet pour leur fiabilité éprouvée et leur conception facile à transporter, qui permet une livraison aisée dans des zones difficiles d'accès. "

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

À propos de Mazal

Mazal International B.V. est un fournisseur d'équipements miniers spécialisé, leader sur son marché et un partenaire de confiance pour les projets complexes de centrales nucléaires et hydroélectriques.

Soucieux d'optimiser les performances techniques de nos solutions, nous proposons des équipements innovants dans les secteurs clés, tels que production d'électricité, Energies, gestion de l'eau, exploitations minières à ciel ouvert, carrières, construction et démolition.

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr Mazal International BV

Yakov Super

Executive Director

ysuper@mazal.nl

www.mazal.nl