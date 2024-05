VERGNET : VERGNET : REPORT DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023

Communiqué de presse

VERGNET

REPORT DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023

Ormes, le 1 er mai 2024 – 7h

Le groupe Vergnet annonce le report de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier annuel 2023. Cette décision est liée à un retard de clôture des comptes d'une de ses filiales engendrant un décalage dans le planning de consolidation et de clôture des comptes 2023 du Groupe. En conséquence, Vergnet se voit contraint de reporter leur publication ainsi que celle du rapport financier annuel 2023.

Le groupe Vergnet envisage de publier ces informations dans le courant du mois de mai et informera le marché de la date de publication dès qu'elle sera arrêtée.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr