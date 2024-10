VERGNET : VERGNET : Renouvellement des certifications ISO 9001 et 14001

VERGNET

Renouvellement des certifications ISO 9001 et 14001

Ormes, le 3 octobre 2024 – 08h00

Vergnet, expert en solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, est heureux d'annoncer le renouvellement de ses certifications ISO 9001 et 14001.

A la suite de l'audit mené en septembre 2024 sur les sites d'Ormes et de Servian, Vergnet S.A. a obtenu sans réserve le renouvellement, pour 3 ans, de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001, version 2015.

L'auditeur a souligné tout particulièrement l'engagement de la direction, la gestion des compétences, ainsi qu'un système qualité bien intégré et robuste.

Vergnet est certifié suivant la norme ISO 9001 depuis 2002, et selon l'ISO 14001 depuis 2018.

La norme ISO 9001 concerne le système de management de la qualité, et l'ISO 14001 le système de management environnemental.

Jérôme GACOIN, PDG du groupe Vergnet déclare : « Le renouvellement de ces certifications nous honore et souligne l'extrême implication de nos équipes dans l'amélioration constante de nos processus. »

Vergnet S.A. confirme ainsi son attachement à la qualité de ses produits et services, avec pour priorité la satisfaction de ses clients. Cette certification s'inscrit dans la politique qualité que le Groupe développe dans toutes ses dimensions.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr