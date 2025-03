VERGNET : VERGNET : Participation réussie au salon PhilEnergy 2025 de Manille

Communiqué de presse

VERGNET

Participation réussie au salon PhilEnergy 2025 de Manille

Manille, le 26 mars 2025 – 18h00

Le Groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), est fier d'annoncer sa participation au salon PhilEnergy 2025 , qui s'est tenu du 19 au 21 mars au SMX Convention Center à Manille, aux Philippines.

Après l'annonce de la création d'un bureau en octobre 2024 à Cebu [1] , ce rendez-vous majeur des énergies renouvelables en Asie du Sud-Est a permis à Vergnet de présenter aux acteurs locaux, ses solutions innovantes en matière d'éolien, de solaire et de solutions hybrides. Tout au long de l'événement, les équipes de Vergnet, réunies autour de Bruno VIOLA - Directeur général adjoint, et Frédéric CHEVE - Responsable export, ont eu le plaisir d'échanger avec de nombreux décideurs et acteurs du secteur venus découvrir l'expertise, les projets emblématiques du groupe et ses ambitions.

A cet effet, le Groupe Vergnet a été sélectionné dans une short list d'acteurs jugés incontournables par les organisateurs du salon.

Cette participation marque une nouvelle étape dans le développement de Vergnet aux Philippines, dont les 7 000 îles constituent un véritable relais de croissance géographique long terme pour le Groupe. Vergnet réaffirme ainsi son engagement à accompagner la transition énergétique dans les régions les plus exposées aux défis climatiques, grâce à des technologies adaptées et une vision tournée vers un avenir plus vert.

Pour Jérôme Gacoin, PDG du Groupe Vergnet : "Nous remercions chaleureusement les organisateurs de PhilEnergy pour la qualité de cet événement incontournable, ainsi que tous les visiteurs, futurs clients et partenaires qui sont venus à notre rencontre. Leur enthousiasme et leur intérêt confirment l'importance croissante des solutions durables et résilientes que nous portons pour cette partie du monde que le Groupe ne servait pas encore."

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr

[1] Communiqué de presse du 14 octobre 2024