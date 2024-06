VERGNET : VERGNET : Exercice 2023

VERGNET

Exercice 2023

Ormes, le 26 juin 2024 – 19h

Le Conseil d'Administration du groupe VERGNET, expert en production d'énergies renouvelables (éolienne, solaire et hybride), qui s'est réuni le 21 juin 2024, a approuvé les comptes consolidés de l'exercice 2023.

Alors que la société traverse une crise importante, cet exercice reste marqué par la mise d'un plan d'actions drastiques au second semestre 2023, qui s'est poursuivi au premier semestre 2024 (rationalisation des coûts, plan d'économies, restructuration du comité de direction…), en vue de disposer des ressources nécessaires pour accompagner une nouvelle feuille de route.

L'activité du Groupe est composée en majeure partie, de projets EPC en Asie, Pacifique et Afrique, d'activités de maintenance (O&M) et enfin d'autres contrats d'installations photovoltaïques en France.

Vergnet a conforté sa stratégie de collaboration long terme avec ses clients qui lui ont renouvelé leur confiance, avec la signature de nouveaux contrats à la Barbade et en Micronésie.

Dans le contexte très porteur des objectifs de la France de multiplier la production d'énergie solaire pour 2050, VERGNET a développé une nouvelle activité d'installations photovoltaïques sur des bâtiments industriels et agricoles du territoire métropolitain, qui a démarré en mai 2023.

Afin de pallier le manque d'installateurs formés sur ce marché, VERGNET a signé une convention de partenariat avec le CFA Orléans Métropole et le BTP CFA Centre Val de Loire pour l'ouverture, depuis novembre 2023, de formations dans le domaine photovoltaïque.

A la suite du coup d'état intervenu le 26 juillet 2023 au Niger, l'entreprise a mis en œuvre les dispositions contractuelles autorisant la résiliation du contrat de la centrale d'Agadez dans les formes et délais requis. Ce contrat, financé par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement (AFD), avait pour objet la construction de la centrale hybride solaire/diesel d'Agadez. La situation ne permettant plus de poursuivre l'exécution du projet tant d'un point de vue sécuritaire que financier, dans la mesure ou?, dans le cadre des sanctions prononcées à l'encontre du Niger, le financement du projet par l'AFD a été suspendu sine die .

La mise en place de la nouvelle dynamique a été notamment permise par la mise en place de financements avec les partenaires DELTA [1] et ATLAS [2] signés respectivement en fin d'année 2023 et en début d'année 2024 pour palier à la rupture du contrat avec le fonds NEGMA.

En kEUR 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires 23 299 19 092 Autres produits d'exploitation 2 283 405 Achats consommés (13 086) (6 788) Charges de personnel (9 144) (8 654) Autres charges d'exploitation (7 967) (15 548) Impôts et taxes (348) (176) Dotations aux amortissements et provisions (2 038) (2 406) RESULTAT D'EXPLOITATION (7 002) (14 074) Résultat sur opérations en commun - Produits financiers 249 340 Charges financières (2 157) (5 496) RESULTAT FINANCIER (1 908) (5 156) RESULT.COURANT SOC.INT. (8 909) (19 230) Produits exceptionnels 508 648 Charges exceptionnelles (1 075) (1 721) RESULTAT EXCEPTIONNEL (567) (1 073) Impôts sur les bénéfices (80) (135) RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (9 557) (20 438) Quote part de résultat soc. M.E.Q. - - RESULTAT AVANT AMORTISSEMENT ECART ACQUISITION (9 557) (20 438) Amortissement écart d'acquisition - - RESULTAT ENSEMBLE CONSOLIDE (9 557) (20 438) Part revenant aux minoritaires - - RESULTAT NET GROUPE (9 557) (20 438) Résultat par action (en euros) 0,00 0,00 Résultat dilué par action (en euros) 0,00 0,00

Résultats 2023

Les résultats de l'exercice 2023, ne portent pas encore les premiers effets du plan d'actions initié en novembre 2023.

Le chiffre d'affaires se porte à 23,3 M€ en hausse de 22% par rapport à 2022 et illustre notamment la bonne base d'activité portée par la montée en puissance de la filiale Pacifique qui dispose d'un important carnet de commandes [3] .

Les mesures d'économies mises en place sur le second semestre 2023 se traduisent, pour partie, dans le résultat d'exploitation qui s'établit à - 7,0 M€ sur l'exercice 2023 contre -14,0 M€ en 2022. Le plein effet de ces mesures sera visible dans les comptes de l'exercice 2024.

Le résultat financier s'établit à -1,9 M€ contre – 5,2M€ l'an passé et permet au résultat net de s'apprécier pour ressortir à - 9,0 M€ en 2023 contre - 20,4 M€ en 2022.

Les conversions de 100 OCA du financement DELTA sur l'exercice 2023 ont donné lieu à l'émission de 555 482 actions nouvelles de 0,30 euro chacune.

La trésorerie nette (incluant les valeurs mobilières de placement) à fin décembre 2023 s'établit à 3,9 M€ (contre 4M€ au 31 /12/22 dernier), la dette nette à 5,9 M€ et les fonds propres à 7,5 M€.

En février 2024, le Groupe a conclu un contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions (OCA) avec ATLAS CAPITAL MARKETS pour un montant nominal maximum total de 7,2 M€ et une durée de 36 mois. A fin mai 2024, 850 OCA ont été converties en 3 608 226 actions. Ainsi, le capital social de Vergnet à fin mai 2024 se monte à 1 082 467,80 € euros et est composé de 4 167 510 actions de 0,30 euro chacune. En complément de ce financement, le groupe Vergnet a contracté un emprunt obligataire avec Hexagone Conseil pour un montant de 1,5 M€ [4] .

Ces financements permettent à la trésorerie du Groupe de s'établir à 700k € à la date du présent communiqué.

Perspectives

Au 31 décembre 2023, le Groupe disposait d'un carnet de commandes de 66 M€ dont 65 M€ relatifs à des projets EPC en Asie Pacifique, Caraïbes et Micronésie, 513 K€ correspondant à des activités de maintenance (O&M) et enfin d'autres petits contrats d'installations photovoltaïques.

Le rapport financier annuel 2023 est disponible sur le site Vergnet dans la rubrique « Investisseurs ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

