VERGNET : VERGNET : Création de Vergnet Finance et Énergies dédiée aux investissements dans les projets éoliens et solaires

Communiqué de presse

VERGNET

Création de Vergnet Finance & Énergies

dédiée aux investissements dans les projets éoliens et solaires

Ormes, le 10 octobre 2024 – 8h55

Vergnet, expert en solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, est fier d'annoncer la création de sa nouvelle entité "Vergnet Finance & Énergies", dédiée au développement de Véhicules à vocation spécifique ou Special Purpose Vehicle en anglais (SPV) pour les investisseurs privés.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Groupe de proposer des solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour accélérer la transition énergétique tout en offrant des opportunités de placements attractifs et durables.

Avec son siège à Ormes (Loiret), le groupe Vergnet se distingue par sa maîtrise des solutions de production d'énergies renouvelables, notamment la fabrication d'éoliennes de moyenne puissance anticycloniques, capables de résister aux conditions climatiques extrêmes, ainsi que la distribution de panneaux solaires auprès des entreprises et des collectivités.

Fort de son expertise industrielle, Vergnet entend désormais étendre son activité en proposant aux investisseurs privés des solutions de financement durable à travers cette nouvelle entité " Vergnet Finance & Énergies » qui aura pour mission principale le développement de SPV (Special Purpose Vehicles) dédiés aux projets d'énergies renouvelables, solaires, éoliens et hybrides.

Ces SPV seront spécialement conçus pour offrir des produits d'investissement adossés à des projets solides et rentables, favorisant ainsi l'engagement des capitaux privés dans la transition énergétique. Grâce à cette filiale, les investisseurs pourront désormais participer directement à des projets à fort impact environnemental tout en bénéficiant de rendements attractifs.

Rodolphe Cadio, Directeur Général Délégué du groupe Vergnet, déclare : « La création de cette nouvelle entité Vergnet Finance & Énergies s'inscrit dans notre stratégie globale visant à promouvoir les énergies renouvelables à travers des solutions intégrées, à la fois technologiques et financières. Nous souhaitons offrir aux investisseurs privés l'opportunité de s'impliquer dans des projets durables, tout en leur garantissant une transparence et une rentabilité optimale. »

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr