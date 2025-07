VERGNET : VERGNET confirme le succès de son nouveau pôle "Courant fort et Courant faible"

Communiqué de presse

Vergnet confirme le succès de son nouveau pôle

“ Courant fort & Courant faible ”

Ormes, le 23 juillet 2025 – 18h00

Le Groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), coté sur Euronext Growth Paris, est fier d' annoncer le succès immédiat de son nouveau pôle “Courant fort & Courant faible”, lancé en mai 2025.

À peine trois mois après sa création, cette entité stratégique rentable, hébergée dans la filiale du groupe Photalia, peut déjà compter sur un pipe commercial identifié de 3 M€ et des contrats signés qui s'élèvent à ce jour à 1 M€.

Depuis sa création, la société se distingue par son savoir-faire pointu en électricité générale (courants forts) et en solutions courants faibles telles que VDI (voix, données, images), Câblage informatique structuré, Fibre optique, Caméras de surveillance / vidéo sécurité et Contrôle d'accès, interphonie, alarmes.

Photalia accompagne ses clients de A à Z : de l'étude technique à la réalisation, jusqu'à la maintenance des installations.

Ses premiers succès commerciaux notamment avec les sociétés :

Dayne (Pau), Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) reconnu dans le pilotage de projets techniques, rénovations, ainsi que de l'accompagnement du maitre d'ouvrage,

(Pau), Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) reconnu dans le pilotage de projets techniques, rénovations, ainsi que de l'accompagnement du maitre d'ouvrage, Cetic Bâtiment (La Teste-de-Buch), acteur majeur de l'AMO tertiaire et bâtiment dans le Sud-Ouest, assurant la coordination technique et l'accompagnement du maître d'ouvrage,

(La Teste-de-Buch), acteur majeur de l'AMO tertiaire et bâtiment dans le Sud-Ouest, assurant la coordination technique et l'accompagnement du maître d'ouvrage, ou encore le groupe Althésia (Saint Eulalie), entreprise générale du bâtiment,

confirment la pertinence de la diversification opérée par Vergnet , en cohérence avec son plan de relance et de montée en puissance industrielle.

Pour David Devesa, Directeur de l'activité CFA-CFO : « la création de ce nouveau pôle, est bien plus qu'un jalon technique. Il illustre notre volonté de proposer des solutions intégrées, durables et adaptées aux nouveaux standards du bâtiment et de l'énergie. Ces premiers contrats sur un marché très dynamique témoignent de la confiance du marché et du savoir-faire de nos équipes»,

Pour Jérôme Gacoin, Président Directeur Général du Groupe Vergnet : « En intégrant ce nouveau savoir-faire en courant fort et courant faible, nous renforçons notre capacité d'exécution tout en diversifiant nos sources de revenus. C'est une manière concrète de dé-risquer le modèle économique du Groupe Vergnet SA et d'accroître sa résilience »

Grâce à ce nouveau pôle, Vergnet renforce son positionnement en tant qu'acteur global de l'énergie et des infrastructures critiques, capable de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur : de la production à la distribution électrique, en passant par les systèmes de gestion intelligents (EMS), la sécurité, la connectique et l'intégration numérique des bâtiments.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Energy Management System (EMS), un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

