VERGNET : VERGNET atteint un score record à l'Index Égalité Professionnelle 2023

Communiqué de presse

VERGNET atteint un score record

à l'Index Égalité Professionnelle 2023

Ormes, le 11 mars 2024 – 8h

VERGNET, leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables, annonce fièrement avoir obtenu un score de 96/100 à l'Index Égalité Professionnelle pour l'année 2023. Ce score, le plus élevé jamais atteint par l'entreprise, reflète son engagement continu et ses efforts soutenus en faveur de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Depuis l'introduction de l'Index Égalité Professionnelle en 2020, VERGNET a constamment travaillé à améliorer ses pratiques en matière d'égalité des sexes sur le lieu de travail. Le score de 96/100, calculé sur la base des écarts de rémunération, des taux d'augmentation, des retours de congé maternité/paternité, et de la représentation des femmes parmi les 10 meilleures rémunérations, témoigne des progrès significatifs réalisés par l'entreprise.

"Cette note exceptionnelle n'est pas seulement une reconnaissance de notre politique de rémunération équitable initiée en 2019, mais également un témoignage de notre engagement profond pour une culture d'entreprise inclusive et diversifiée," a déclaré Vincent de Mauny, Président Directeur Général de VERGNET. "Nous sommes déterminés à maintenir et à renforcer notre position en tant que leader en matière d'égalité professionnelle dans notre secteur."

VERGNET invite ses partenaires, clients et parties prenantes à en savoir plus sur ses initiatives et ses réalisations en matière d'égalité professionnelle en visitant la page dédiée sur son site web : https://www.vergnet.com/carrieres/

Avec ce score record, VERGNET réaffirme son engagement envers l'égalité professionnelle et continue de bâtir un avenir où la diversité et l'inclusion sont au cœur de son succès.

Grâce à l'engagement et au dévouement de nos équipes, VERGNET est en bonne voie sur son plan de relance, marquant des étapes importantes vers le renouement avec la croissance et la rentabilité. Notre trajectoire est claire et nous sommes enthousiastes à l'idée des progrès que nous continuons de faire chaque jour. Pour plus de détails sur ces avancées et sur la manière dont elles contribuent à façonner l'avenir de VERGNET, nous vous invitons à nous rejoindre lors de notre webinaire ce jeudi : INSCRIPTION ICI

Ce sera l'occasion de discuter plus amplement de nos initiatives, de nos succès récents, et de la manière dont nous envisageons l'avenir.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

