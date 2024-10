VERGNET : VERGNET : Approbation des résolutions par l'Assemblée Générale du 30 septembre 2024 et complément d'informations pour l'exercice 2023

Communiqué de presse

VERGNET

Approbation des résolutions par l'Assemblée Générale du 30 septembre 2024

et complément d'informations pour l'exercice 2023

Ormes, le 3 octobre 2024 – 18h00

Vergnet, expert en solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, a tenu lundi 30 septembre 2024 à 15h son Assemblée Générale Mixte, sous la présidence de Monsieur Jérôme Gacoin, Président Directeur Général.

Lors de l'Assemblée Générale Mixte, les actionnaires présents et représentés totalisaient 8 174 254 actions et 8 174 254 droits de vote, soit un quorum de 40,1%.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée Générale à l'exception de la 20 e résolution, rejetée conformément à la recommandation du Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale des actionnaires a notamment approuvé les comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2023 ainsi que les nominations des nouveaux administrateurs, à savoir, Monsieur Jérôme Gacoin, Monsieur François de Rugy, Monsieur Christophe Debien, Monsieur Yves Pozzo di Borgo, Monsieur Nicolas Bourillon, Monsieur Paul Amsellem, Madame Marianne Tabudlo, Madame Marie-Caroline Koralewski, Monsieur Philippe Ausseur, Monsieur Pascal Ghoson et Monsieur Rodolphe Cadio. Des délégations de pouvoirs au Conseil d'Administration ont également été décidées par l'Assemblée Générale conformément à la pratique antérieure de Vergnet.

Les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site internet du groupe Vergnet dans la rubrique « Investisseurs »

***

Le Groupe Vergnet, publie ce jour un complément d'informations concernant le communiqué relatif aux résultats annuels 2023 publié le 26 juin 2024.

Précisions sur la situation financière du Groupe

La trésorerie (incluant les valeurs mobilières de placement) à fin décembre 2023 s'établit à 3,9 M€ (contre 4M€ au 31 /12/22 dernier), la dette financière à 5,9 M€ et les fonds propres à 7,5 M€. A la date de clôture de l'exercice la dette financière nette du Groupe Vergnet s'établissait à environ 2 M€ et se composait comme suit :

En kEUR 31/12/2023 31/12/2022 Emprunts obligataires convertibles 3 170 3 078 Emprunts auprès des établissements de crédit 1 801 2 467 Location financement 800 248 Découverts bancaires 117 376 TOTAL DETTES FINANCIERES 5 888 6 169 Valeurs mobilières de placement 278 114 Trésorerie 3 623 3 904 TOTAL DISPONIBILITES 3 901 4 018 DETTE FINANCIERE NETTE 1 987 2 151

Le Groupe affiche des capitaux propres négatifs de (7,5) M€ contre (10,8) M€. Vergnet dispose ainsi d'une trésorerie de 3,6 M€ à la clôture de l'exercice 2023, relativement stable par rapport à l'exercice précédent (3,9 M€ au 31/12/2022).

Il bénéficie également d'un flux de trésorerie disponible positif de 3,5 M€ compte tenu des tirages effectués au cours de l'exercice sur les contrats de financement obligataire (11,8 M€ au total en 2023) La société a ainsi pu exécuter le remboursement d'une partie de ses créanciers.

Conclusions du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2023

Sous les réserves décrites ci-après, les commissaires aux comptes ont certifié que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Comme indiqué précédemment, les commissaires aux comptes ont émis, à l'issue de leurs diligences, deux réserves pour désaccord.

Reconnaissance du revenu sur Vergnet Pacific SAS :

« La société comptabilise ses contrats à long terme selon la méthode de l'avancement, tel que cela est exposé dans la note L « Reconnaissance du revenu » de la partie II : Méthodes d'évaluation de l'annexe. Ainsi le résultat d'un contrat est calculé en appliquant au résultat à terminaison un pourcentage d'avancement correspondant au rapport entre les coûts des travaux exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts.

Sur l'un des contrats qualifiés de contrat à long terme, les hypothèses retenues par la société pour la détermination de la valeur à terminaison nous paraissent difficilement réalisables au regard des incertitudes qui pèsent sur le dénouement de ce contrat. Ainsi les produits dégagés à l'avancement auraient dû, selon nous, être pris en compte dans la limite des coûts correspondants, sans constatation d'une marge.

Ainsi le chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice et les capitaux propres de Vergnet Pacific à la clôture sont surévalués d'un montant de 712 K€. »

Dépréciation des créances de Vergnet Pacific SAS

« Des facturations complémentaires d'un montant de 263 K€ sont contestées par un client. Il existe un risque de non-recouvrement. Nous considérons qu'un complément de dépréciation aurait dû être comptabilisé pour un montant de 54 K€.

L'ensemble des réserves présentées ci-dessus aurait dû conduire la société à présenter un résultat net comptable inférieur de 1 029 K€ »

Le rapport complet des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés clos au 31/12/2023 est disponible sur le site internet du Groupe à la rubrique « Investisseurs » .

