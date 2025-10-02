VERGNET : VERGNET annonce la tenue de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire sur 2ème convocation

Communiqué de presse
VERGNET annonce la tenue de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire sur 2 ème convocation
Orléans, le 2 octobre 2025 – 18h00
VERGNET S.A. (ci-après « Vergnet » ou la « Société ») annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire réunie le 30 septembre 2025 à 17h00 au siège de la Société n'a pu délibérer, faute de réunir le quorum nécessaire tant pour sa partie ordinaire qu'extraordinaire.
La Société informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire sur 2 ème convocation se tiendra le mardi 21 octobre 2025 à 17h00 au siège de la Société, situé au 12, rue des Châtaigniers – 45140 Ormes.
Pour rappel, l'assemblée générale sur 2 ème convocation délibèrera sur le même ordre du jour que l'assemblée générale sur 1 ère convocation.
Les détails de cette 2 ème convocation seront communiqués dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°119, à paraître le vendredi 10 octobre 2025.
À propos de Vergnet SA
Le Groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.
Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME
CONTACTS
|
Groupe Vergnet
Jérôme Gacoin
Président Directeur Général
investisseurs@vergnet.com
|
Aelium
Solène Kennis
vergnet@aelium.fr
- SECURITY MASTER Key : lW2cZZdolWiWxp9uYZVlm2FjmpiUxWGVaGqWnGFvZJ6XaWlnm2aSasqdZnJlmWZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94417-251002-cp-report-ag_vd.pdf
