VERGNET : Vergnet annonce la renégociation réussie du financement Hexagon Capital Fund d'un montant initial de 1,5 M EUR réduit à 600 K EUR et devenant non-dilutif

Communiqué de presse

Vergnet annonce la renégociation réussie du financement Hexagon Capital Fund d'un montant initial de 1,5 M€ réduit

à 600 K€ et devenant non-dilutif

Ormes, le 14 février 2025 – 8H45

Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce avoir modifié l'emprunt obligataire d'un montant initial total d'un million cinq cent mille euros (1.500.000€) conclu avec Hexagon Capital Fund.

Conformément à sa feuille de route, le groupe Vergnet poursuit la rationalisation de ses financements pour accompagner son redéploiement. Après l'arrêt du contrat de financement conclu avec ATLAS Capital Market (Communiqué du 9 décembre 2024), le groupe annonce la renégociation de son emprunt obligataire de 1,5 Million d'euros conclu avec Hexagon Capital Fund en les termes suivants :

valeur nominale de l'emprunt obligataire réduite de 1,5M€ à 600 k€

période de franchise allant jusqu'au 1 er juillet 2025

durée d'amortissement de 49 mois à partir du 1 er juillet 2025 à 8%

Pour Jérôme Gacoin, PDG de Vergnet S.A. et Rodolphe Cadio, Directeur Général Délégué du Groupe :

« Alors que le Groupe a pu constater que la position Atlas Capital Markets était désormais inférieure à 1,5 million d'obligations convertibles, conformément aux engagements pris par le fonds, la renégociation de ce contrat de financement avec Hexagon Capital Fund marque une nouvelle étape dans notre stratégie de restructuration financière.

Dans cet esprit nous étudions actuellement plusieurs solutions de financement les moins dilutives possibles pour accompagner nos clients et faire face à la montée en puissance commerciale.

Le Groupe poursuit donc ses activités en maintenant le cap sur son plan de relance et d'optimisation opérationnelle, avec une priorité donnée à la rentabilité et à la pérennité de ses projets éoliens et solaires ».

NB : retrouvez l'intégralité des termes et obligations du contrat sur le site www.vergnet.com , rubrique investisseurs.

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr