VERGNET : Vergnet annonce l'arrêt du contrat avec la société Mazal International B.V. pour la fourniture de 8 éoliennes en Ukraine

Communiqué de presse

Vergnet annonce l'arrêt du contrat avec la société Mazal International B.V. pour la fourniture de 8 éoliennes en Ukraine

Ormes, le 12 novembre 2025 – 18h00

Le groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce l'arrêt du contrat qui avait été conclu en avril dernier avec la société Mazal International B.V. portant sur la fourniture de 8 éoliennes (matériel uniquement, sans installation) destinées à un projet privé en Ukraine.

Comme déjà annoncé dans le communiqué de presse du 5 novembre 2025, relatif à la publication des comptes du 1 er semestre 2025, compte-tenu des sous-financements du Groupe sur cette période et des problématiques engendrées par la filiale Vergnet Pacific, le Groupe n'a pas été en mesure de produire la totalité des 8 machines dans les temps impartis au contrat.

Mazal International B.V. a donc décidé de confier la médiation de ce contrat à l'Institut d'arbitrage des Pays-Bas (Netherlands Arbitration Institute - NAI).

Le groupe Vergnet espère qu'une issue favorable pourra être trouvée et le matériel livré malgré le retard de planning.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME.

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr