VERGNET : Un nouveau projet pour redresser l'activité du Groupe

Un nouveau projet pour redresser l'activité du Groupe

Une gouvernance performante et un Comité de Pilotage resserré

De nouveaux financements à l'étude

Un plan stratégique en cours de finalisation

Ormes, le 10 novembre 2023, 8h

Vincent de Mauny, Directeur Général de Vergnet, a présenté ce jeudi 9 novembre sa feuille de route pour les prochains mois. Depuis sa nomination fin juillet 2023 et après un état des lieux de la situation (historique de gouvernance complexe, modèle d'exploitation moins efficient, structure financière dégradée et perte de confiance des parties prenantes), il a pris des premières mesures telles que le lancement d'un audit complet (en cours de finalisation) et la mise en place d'une nouvelle gouvernance, avec une volonté affirmée de retourner rapidement la situation.

La direction a identifié trois axes prioritaires qui devraient constituer la base du futur plan stratégique de Vergnet :

Mise en place d'une gouvernance resserrée et transparente Réaligner les structures et moyens de Vergnet à la mesure des besoins du Groupe Fixer les priorités stratégiques et tactiques par zones géographiques d'activité

Fort de ces lignes de force, du savoir-faire indéniable de Vergnet, et d'une volonté certaine de redonner à la société panache, croissance et rentabilité, le management étudie de nouveaux moyens de financements pour mener à bien ses développements.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet, « créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989 », n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

