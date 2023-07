VERGNET : Un Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 en net progression

Un chiffre d'affaires du premier semestre 2023 en net progression

Une excellente performance de la région Europe (+387,31%)

Une progression forte de la région Amériques & Caraïbes (+200,53%)

Ormes, le 31 juillet 2023

Chiffre d'affaires* (k€) S1 2022 S1 2023 Variation 2023/2022 EUROPE 1 817 8 854 387,31 % PACIFIQUE 3 806 2 466 -35,21 % AFRIQUE ET OCEAN INDIEN 698 749 7,26 % AMERIQUES & CARAIBES 176 529 200,53 % GROUPE 6 497 12 598 93,90 %

Le chiffre d'affaires semestriel consolidé du groupe Vergnet a pratiquement doublé (+93,90%) pour s'établir à 12 598 K€ (vs 6 497 K€ au S1 2022). Il est marqué par le retour de l'activité dans la zone Europe en très forte croissance (+387,31% vs S1 2022). Cette croissance est à mettre au crédit des équipes historiques du groupe qui ont su accompagner leurs clients depuis de nombreuses années.

L'année 2022 a été marquée par un travail d'audit des éléments comptables de la société ayant nécessité une correction forte bilancielle. Celle-ci n'impacte en rien la marche de la société voulue par le Conseil d'Administration et rendue possible par la mobilisation des collaborateurs de la société.

Vergnet va continuer à prendre des commandes dans toute ses zones, notamment en Afrique où la vitalité du marché est très forte, et en appuyant le développement de la zone Amérique et Caraïbes. L'obtention de garanties financières s'est améliorée durant le semestre et le travail va se poursuivre pour sécuriser les chantiers à venir du groupe.

Perspectives sur l'exercice 2023

Le second semestre sera marqué par la poursuite de la progression du chiffre d'affaires en s'appuyant sur le travail de la zone Pacifique qui verra son second semestre progressé et de la zone Amérique et Caraïbes.

Perspectives à moyen terme

La nouvelle direction va travailler également à la stabilisation de la société au regard de ses partenaires financiers et bancaires et a pour feuille de route de faire émerger des partenariats industriels pérennes.

Le Conseil d'Administration soutient ces évolutions et participe activement à l'élaboration de cette nouvelle stratégie.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

