VERGNET : Tirage de deux tranches sur le financement ATLAS Capital Markets

Communiqué de presse

Tirage de deux tranches

sur le financement ATLAS Capital Markets

Ormes, le 8 avril 2024 – 18h

Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce avoir tiré les tranches n°2 et n°3 de 500 Obligations Convertibles en Actions Nouvelles (OCA) chacune et pour un montant total de 1 000 000€ (un million d'euros), en vue de financer la mise en œuvre de son plan de retournement.

Pour Vincent de Mauny , PDG de Vergnet S.A, « En droite ligne avec nos engagements, le tirage de ces deux nouvelles tranches, qui s'inscrivent au sein du contrat conclu avec ATLAS Capital Markets, seront intégralement dédiées à la restructuration et au développement de Vergnet que notre équipe a pu engager à l'automne dernier. »

NB : retrouvez l'intégralité des informations relatives aux émissions de valeurs mobilières sur l'onglet https://www.vergnet.com/investisseurs/

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr

*Communiqué du 20 février 2024